Donate vernici ai detenuti

L’associazione ‘Amici di don Dario’ si distingue ancora una volta per l’attenzione ai detenuti e alle attività che favoriscono il loro riscatto sociale, come avrebbe dovuto don Dario Ciani – di cui l’associazione porta il nome –, a lungo cappellano del carcere (nella foto). Su sollecitazione di don Enzo Zannoni, successore di don Dario, e in collaborazione con la ditta Fratelli Bandini, è stata donata una fornitura di vernici per ridipingere cancelli, grate e inferriate. "Un piccolo ma significativo intervento – afferma il presidente dell’associazione Alberto Bravi –. È significativo che al nostro fianco ci sia un’azienda del territorio: l’alleanza tra non profit e privati può produrre benefici al servizio delle fragilità della nostra comunità".