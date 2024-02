Donati 1.500 euro all’Auser di Rocca dalla Rcb

La ditta forlivese Rcb, che si occupa di demolizioni auto e che da anni sostiene attività solidali e di assistenza, ha donato all’Auser di Rocca San Casciano 1.500 euro. Spiegano i responsabili dell’azienda: "L’iniziativa è frutto di una nostra raccolta fondi lanciata durante le recenti festività, cui hanno partecipato anche diversi membri delle forze dell’ordine". Racconta il responsabile del Centro operativo rocchigiano, Francesco Cavallo: "I volontari dell’Auser accompagnano quotidianamente gli anziani di Rocca, Dovadola e Castrocaro Terme e Terra del Sole nei presidi socio-sanitari per visite, terapie e altre esigenze quotidiane". Aggiunge Maria Luisa Bargossi, presidente Auser Forlì: "Ringraziamo di cuore Rcb e tutti coloro che hanno devoluto per la generosità dimostrata. La somma sarà completamente utilizzata da Auser per realizzare la propria mission: dare agli anziani il diritto di invecchiare in casa propria, contrastare la solitudine e l’isolamento e facilitare l’accesso ai servizi sanitari e assistenziali". L’Auser opera da diversi anni a Rocca San Casciano, in collaborazione con l’amministrazione comunale e altre associazioni di volontariato.

Quinto Cappelli