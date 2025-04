Donati 3mila albi alla Comunità Il Molino di Milano

La Fumettoteca ‘Alessandro Callegati’ ha donato ben 3.000 albi alla Comunità il Molino di Milano. La comunità è nata nel 1984, per iniziativa congiunta della coop sociale Sette Onlus di Binasco, della Fondazione Collegio della Guastalla proprietaria della struttura e dell’ordine dei Frati Cappuccini della Lombardia, in risposta alla forte diffusione dell’utilizzo di sostanze tra i giovani e alla richiesta di percorsi riabilitativi e di cura delle dipendenze. A rendere possibile il momento di generosità, l’impegno dei soci e del direttore, GianLuca Umiliacchi, che hanno preparato decine di scatoloni. "Fin dal primo giorno dell’inaugurazione della Fumettoteca – fa presente Umiliacchi – non sono mai cessate le donazioni da tutta Italia, formando un ampio e unico parco fumettistico di oltre 53.000 documenti da proporre al pubblico interessato. Ovviamente, fra tanti fumetti non mancano i doppioni e questo ci porta, a nostra volta, a considerare le ’ri-donazioni’ ad enti che possono giovarsi di questo materiale, come fatto negli anni precedenti per la biblioteca della scuola Zangheri, il reparto di Pediatria dell’ospedale Morgagni - Pierantoni, il Cag La Tana, e altri anche fuori città". Per le realtà interessate a ricevere donazioni di fumetti, basta contattare la Fumettoteca in via Curiel 51, info: 339.3085390 (orario 10-18), fumettoteca@fanzineitaliane.it.