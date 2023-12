Donati 50 panettoni agli anziani: "Oggi ha ancora più valore"

Torna anche quest’anno la tradizionale distribuzione dei panettoni natalizi agli anziani, oltre i novant’anni, da parte del comitato di quartiere Romiti.

Questa zona della città, messa in ginocchio dall’acqua e dal fango durante il terribile diluvio di maggio che ha fatto esondare il fiume Montone, non si è arresa e in pochi mesi ha restituito spazi e servizi ai suoi residenti. "L’alluvione – afferma in una nota Stefano Valmori, coordinatore del comitato – che ha colpito il nostro territorio, non ferma il grande cuore e la solidarietà del nostro quartiere".

Sono 50 gli anziani che hanno ricevuto la strenna e la compagnia dei volontari: "I nostri concittadini – continua – sono contenti perché diamo loro l’attenzione che meritano. Andare a trovare un anziano, soprattutto in questo periodo di rinascita del territorio, significa ascoltare i loro problemi e andare incontro alle loro esigenze".

Per molte persone il giorno di Natale è solo un giorno come tutti gli altri, spesso soprattutto gli anziani passano le feste in solitudine; vivono in case piene di ricordi, molti andati perduti a causa dell’alluvione, che pesano sulla routine quotidiana fatta di gesti sempre uguali.

I loro sorrisi testimoniano quanto questo gesto sia stato apprezzato: "Dedicare – conclude Valmori – qualche ora del nostro tempo, che è sempre frenetico, assume un grande valore; tra l’altro, portare in dono il panettone nelle case era una consuetudine della città quando ancora c’erano le circoscrizioni. Per il nostro comitato è importante mantenere viva questa tradizione, perché la solidarietà fa parte del Dna del quartiere Romiti".