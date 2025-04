Donati 800 euro per ricordare Loretta Sintoni

L’affetto per Loretta Sintoni, scomparsa il 27 marzo all’età di 72 anni, non si è fermato al ricordo, ma si è trasformato in un gesto concreto: familiari e amici hanno raccolto 800 euro per sostenere l’associazione PanCrea, impegnata nella cura delle malattie del pancreas. La cerimonia funebre, celebrata nella chiesa di San Giovanni Evangelista, ha visto una grande partecipazione, testimonianza dell’affetto che la circondava. La famiglia ha espresso profondo dolore per la perdita: "Lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuta, apprezzata e amata".

Loretta (nella foto) ha affrontato con coraggio per più di due anni una lunga malattia, spegnendosi a seguito delle conseguenze di un ictus che l’aveva colpita pochi giorni prima mentre era a casa. Nonostante il ricovero all’ospedale Morgagni-Pierantoni, le condizioni della donna sono rimaste critiche, ma fino all’ultimo ha potuto contare sul conforto della famiglia.

Nata a Ravenna, Loretta ha dimostrato fin dall’infanzia una grande forza d’animo, superando un incidente domestico che l’ha costretta a vivere con un solo rene. Dopo aver conseguito il diploma magistrale a Forlimpopoli, ha sposato Ennio Gelosi, per molti anni alla guida dell’ufficio stampa del Comune di Forlì. Nel 2023 avevano celebrato le nozze d’oro. La sua gioia di madre si è moltiplicata con la nascita dei tre nipoti, Eleonora, Emma Viola ed Elia, che il figlio Emilio e la nuora Mirka le hanno donato. Loretta ha assistito con dedizione il padre Luciano fino alla sua scomparsa e sostenuto la madre Giuliana, che oggi la piange. Un rapporto speciale la univa al fratello Claudio, alla cognata Tiziana e al nipote Samuele.