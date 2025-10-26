Donati cinque computer alla scuola elementare

I rappresentanti dei rioni Borgo e Mercato e del Comitato Festa del Falò di Rocca San Casciano, alla presenza del sindaco Marco Valenti e degli insegnanti, ieri hanno consegnato agli alunni della scuola elementare ‘Licinio Cappelli’ di Rocca quattro computer fissi e un portatile per l’attività didattica dei ragazzi.

Al taglio del nostro e alla consegna a scuola sono intervenuti Maicol Bombardini del Comitato Festa del Falò e i due presidenti dei rioni Borgo e Mercato, Francesco Briccolani e Matteo Mancini. Nel ringraziare i donatori, il sindaco Valenti ha commentato: "L’anno scorso il Comitato e i rioni donarono alla scuola il forno per la mensa, quest’anno i computer, un segno di grande solidarietà per il futuro dei nostri ragazzi e la loro formazione umana e scolastica".

Per l’occasione gli insegnanti hanno inviato una lettera di ringraziamento ai donatori e al sindaco, dal titolo ’Una grande donazione’. Ricordano gli insegnanti: "Fin dal 1994, quando Windows ancora non c’era, la scuola primaria di Rocca vantava un piccolo laboratorio di informatica, grazie ai contributi della scuola e dell’amministrazione comunale. In questi anni la scuola di Rocca ha tenuto vivo questo ambiente attrezzato con computer, video-proiettore e altri strumenti digitali, rinnovando, quando necessario, il parco macchine. Il laboratorio viene ora utilizzato dalle scuole primarie e secondarie presenti nel territorio. La frequenza anche pomeridiana dei ragazzi rende possibile l’attivazione di progetti didattici digitali, sempre all’avanguardia. Il costante bisogno di rinnovare le macchine che diventano sempre più velocemente obsolete, richiede un impegno economico non indifferente".

Aggiungono gli insegnanti: "La donazione rappresenta quindi un’importante integrazione e valorizzazione di quanto acquisito negli scorsi anni con il Pnrr. Non meno importante è il valore sotteso di tale gesto: un riconoscimento di stima nei confronti della scuola. Le associazioni donatrici dimostrano di credere e di apprezzare il lavoro svolto dai docenti, offrendo ai ragazzi del territorio le opportunità che meritano. Credere nella scuola significa comprendere il valore dell’educazione per tutta la società; investire nella scuola vuol dire valorizzare un patrimonio del territorio, che è da tutelare come un bene prezioso che rischia l’estinzione".

Il grazie della scuola è stato espresso anche durante la cerimonia di consegna dalla capogruppo degli insegnanti, Eleonora Toledo, e dal responsabile del laboratorio informatico, Marco Benini.