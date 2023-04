Donati sei volumi sulla beata Benedetta Bianchi Porro alla biblioteca di Rocca

Sono sei i volumi su Benedetta Bianchi Porro, nata a Dovadola l’8 agosto 1936 e proclamata Beata dalla Chiesa il 14 settembre 2019, donati da parte dell’associazione a lei intitolata alla biblioteca comunale di Rocca San Casciano. La sorella di Benedetta, Emanuela, si è messa in contatto con gli organizzatori della rassegna letteraria estiva ‘Bar Caprera’, Marcella Bandinelli e Vincenzo Bongiorno, affidando loro la consegna dei volumi. Consegna avvenuta in questi giorni nelle mani di Giovanna Briccolani e Ida Pini, volontarie del Gruppo socio-culturale della Fraternita di Misericordia di Rocca San Casciano, che si prendono cura dei quasi 7.500 libri in dotazione. "I volumi – spiegano Briccolani e Pini – sono di ogni genere letterario. Da oggi è un vero piacere aggiungere anche quelli dedicati alla Beata Benedetta Bianchi Porro, per cui ringraziamo l’associazione e la sorella Emanuela". Aggiungono Bandinelli e Bongiorno: "Emanuela ci ha contattati tramite i social, dopo aver visto la nostra donazione alla biblioteca dei libri presentati nella rassegna ‘Bar Caprera’ dell’estate 2022. Ci ha fatto molto piacere poterci rendere utili per la consegna. Siamo sicuri che i volumi su Benedetta, saranno davvero utili e fonte di speranza e d’ispirazione per chi vorrà prenderli in prestito e leggerli, in particolare i ragazzi e i giovani". Per chi volesse prendere uno o più volumi in prestito, può recarsi in biblioteca in via Mazzini 19 a Rocca San Casciano, ogni martedì dalle 16 alle 18. Nella foto da sinistra: Ida Pini, Giovanna Briccolani, Vincenzo Bongiorno, Marcella Bandinelli.

Quinto Cappelli