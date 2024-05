Donati tappeto e occhiali che simulano gli effetti di alcol e droga

Nei giorni scorsi il rotary Club di Forlì ha donato alla Polizia Stradale di Forlì-Cesena un tappeto esperenziale che, combinato con occhiali speciali, consente di capire in che condizioni ci si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo essersi drogati. Il tappeto simula un percorso stradale e le vari insidie che possono essere presenti lungo di esso (segnaletica, ostacoli sulla sede stradale, panchine o altri oggetti a bordo strada…), mentre le lenti speciali fanno il resto e simulano la capacità visiva di chi ha bevuto o consumato stupefacenti: il risultato è di sicuro impatto emotivo sia per chi prova il percorso e per chi osserva, stimolando riflessioni sui rischi cui si espone se stessi e gli altri.