Donato materiale scolastico e sportivo per i ragazzi

La solidarietà non scade mai e le continue iniziative in città ne sono la prova. Confedilizia Forlì-Cesena, per celebrare il 90° anniversario, ha deciso di donare al territorio forlivese una somma pari a circa 15mila euro. La raccolta è stata possibile grazie alla collaborazione con il livello nazionale dell’Associazione e anche direttamente con il presidente Giorgio Spaziani Testa. I destinatari di questi fondi sono già stati individuati: 6mila euro andranno a favore del Gruppo Scout dei Romiti e serviranno a costruire nuovi locali adatti per lo svolgimento delle attività e la conservazione del materiale, alla Società sportiva Modigliana Calcio saranno destinati 5mila euro per contribuire alla sistemazione degli impianti compromessi dall’alluvione, infine all’Associazione il Palazzone di Villafranca 4.900 euro, per la meritoria attività svolta e che continua a svolgere anche a sostegno della popolazione alluvionata.

Non mancano all’appello solidale i gruppi Lions Club Forlì Valle del Bidente e Lions Club Costigliole d’Asti. I due gruppi hanno donato 1.300 volumi alla nuova biblioteca del quartiere Romiti, dopo che la vecchia sede andò completamente distrutta lo scorso maggio. I libri sono stati raccolti grazie ai soci, agli enti e ad alcune associazioni del territorio, mentre il Lions Club Forlì Valle del Bidente ha acquistato le scaffalature necessarie alla nuova struttura, per un valore di 500 euro. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gian Luca Zattini, l’assessore Marco Catalano, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 5 Tina Gori Daniela Bandini e il presidente del comitato di quartiere Stefano Valmori. Il comprensivo 5 è stato protagonista anche di un’altra donazione, voluta da una delegazione della sezione forlivese ‘Adriano Casadei’ dell’Unione nazionale Veterani dello Sport. Il presidente del sodalizio Mario Ravaioli ha comunicato alla dirigente scolastica Daniela Bandini la volontà di donare all’istituto del materiale sportivo da calcio, basket, volley, racchette, palline e reti da ping pong, da mettere a disposizione dei 1.080 ragazzi della scuola.

La sezione forlivese ‘Adriano Casadei’ ha effettuato una donazione di materiale sportivo anche a don Emanuele Lorusso della parrocchia di San Benedetto. I veterani dello sport forlivese hanno già programmato un’analoga iniziativa, nel corso delle prossime settimane, a favore della scuola primaria Pio Squadrani dei Romiti, l’altro quartiere cittadino che più ha patito a causa dell’alluvione.

Martina Rossi