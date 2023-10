Donatori record. L’omaggio del Comune

Ieri, durante la seduta del consiglio comunale, sono stati assegnati attestati ai donatori di sangue che si sono distinti per l’alto numero di donazioni effettuate. L’evento è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dall’Avis comunale di Forlì "per poter stringere la mano – ha sottolineato il sindaco, Gian Luca Zattini – a chi ha dimostrato impegno civico e solidarietà attraverso il dono del sangue. Questa è per tutti una bellissima giornata, l’Avis è senza dubbio una delle realtà più apprezzate e apprezzabili". L’attestato non era stato consegnato da alcuni anni a causa del Covid, perciò gli attestati di benemerenza hanno raggiunto un numero piuttosto alto. "È un momento molto emozionante – ha aggiunto Roberto Malaguti, presidente dell’Avis di Forlì –, perché significa che noi facciamo qualcosa di utile e di importante per le persone che hanno bisogno di sangue o di plasma". Si è proceduto poi a consegnare gli attestati alle donatrici che hanno effettuato 80 donazioni ed oltre e, per quanto riguarda i donatori, 120 donazioni e oltre. "Io dono dal 2001 e ho fatto 158 donazioni – dice Massimo Astara –. Sono contento di donare e spero di farlo fino alla fine. Sono metalmeccanico e per me donare il sangue significa non solo stare bene di salute io stesso, ma per me è molto importante far star bene gli altri". Della stessa opinione Valentina Panzavolta, donatrice da 22 anni. Valentina ha 40 anni e aveva deciso di diventare donatrice a 18 anni. Oggi ha raggiunto le 102 donazioni. Insegnante di sostegno, Valentina sottolinea che donare la rende felice. "Forse dovrò rallentare le donazioni, perchè sono in attesa di un bambino".

Questo l’elenco dei donatori, 45 uomini e 13 donne: Massimo Astara, Fabio Bandini, Massimo Battistini, Moreno Bergamini, Carlo Bezziccheri, Carlo Borghese, Claudio Briccolani, Loris Cafaggi, Alessandro Coquio, Leonardo Conficoni, Fabio Fabbri, Fausto Gasperi, Giovanni Ghirelli, Andrea Giordano, Gilberto Giunchi, Riccardo Lelli, Carlo Maltoni, Marco Mamini, Francesco Masotti, Davide Matteucci, Gabriele Matulli, Massimo Menghetti, Alverio Merendi, Moreno Montanari, Daniele Moretti, Luigi Morgantini, Raffaele Nanni, Alessio Orsini, Fabrizio Panzavolta, Giordano Ricci, Riccardo Ricci, Andrea Rocchi, Luca Romanini, Franco Rustignoli, Enrico Saporetti, Davide Sassi, Enrico Sedioli, Andrea Severi, Paolo Sintoni, Stefano Stelluti Scala, Ivan Tedaldi, Umberto Ventrella, Claudio Versari, Remo Zoli, Marco Zonta, Nella Bagnoli, Paola Baldini, Rosanna Bondi, Cinzia Colaprico, Nadia Lacchini, Monica Laderchi, Laura Mengozzi, Mara Paganini, Monica Pantieri, Valentina Panzavolta, Giuseppina Pelloni, Alessandra Ridolfi e Brigitte Ruggiero.

Rosanna Ricci