Donazione alla Caritas nel ricordo dello scrittore Mario Vespignani

Non è riuscito a trattenere la commozione Ennio Gelosi nel ricordare la figura di Mario Vespignani, scrittore, giornalista e suo ex collega presso l’ufficio stampa del Comune di Forlì. Molto apprezzato come poeta dialettale, è morto nel 2015 ed è l’autore delle 68 ‘zirudele’ contenute nel piccolo volume che riporta come titolo la sua composizione più famosa e ironica: "Un’è mai temp par murì". I curatori del libro, che si sono cimentati nella selezione delle composizioni sono, oltre a Gelosi, Leonardo Michelini, Giuseppe Schiumarini e Gabriele Zelli. E con Giuseppe Vespignani, il presidente della Fondazione Istituto Prati, nonché fratello di Mario, hanno deciso di donare l’incasso ottenuto finora dalla vendita del libro, 2500 euro, alle famiglie alluvionate.

Gabriele Zelli, ex assessore e curatore delle iniziative promozionali del volume, spiega il valore culturale della raccolta di poesie dialettali: "Promuovere questo libro è un modo per diffondere il dialetto romagnolo, che è molto difficile. Con Ennio Gelosi ci siamo cimentati nella lettura – continua Zelli – e abbiamo, tutto sommato, fatto una discreta figura, con eventi molto partecipati". E fa riferimento all’importanza di iniziative, come il concorso letterario ‘Antica Pieve’, che contribuiscono a diffondere le espressioni dialettali. "Si dice che il dialetto non sopravviverà, ma è una cultura ancora molto radicata: la gente si appassiona a sentire le zirudele". Giuseppe Vespignani, dopo avere recitato una delle poesie del fratello, descrive gli obiettivi della Fondazione Istituto Prati, che conformemente alla volontà della contessa Paolina Prati, è un ente a scopo benefico, la cui finalità principale è l’assistenza infermieristico-sanitaria. Intanto, la promozione del volume è ancora in corso e l’assegno, del valore corrispondente a quanto ricavato finora, è stato consegnato alla Caritas, incaricata della distribuzione della somma.

Paola Mauti