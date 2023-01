Donazione multiorgano e multitessuto a cuore fermo all’ospedale "Fare questa scelta è un gesto di generosità e civiltà"

Mercoledì, all’ospedale Morgagni-Pierantoni, è stata portata a termine un’altra donazione multiorgano e multitessuto a cuore fermo. "Il successo dell’operazione – hanno raccontato gli operatori – si è resa possibile grazie all’ormai consolidata collaborazione tra la Rianimazione di Forli, diretta dal dottor Stefano Maitan e quella di Cesena, diretta dal dottor Vanni Agnoletti". Il difficle intervento "è stato gestito dal Coordinamento locale per la donazione di organi e tessuti di Forli. Grazie al prezioso gesto dei familiari del deceduto, che hanno dato il consenso alla donazione, sono state salvate altre vite". In questo momento in Italia sono circa 8.000 le persone in attesa di ricevere un organo. In alcuni casi si tratta di un vero e proprio salvavita, in altri è in grado di migliorare notevolmente la qualità di vita di chi lo riceve.

"La donazione di organi e tessuti – hanno concluso – è un importante obiettivo da perseguire per un azienda sanitaria. Altro elemento fondamentale del percorso di donazione è la sensibilizzazione della popolazione all’argomento, perché decidere di donare i propri organi è un gesto di generosità, ma anche di civiltà".

ste. bau.