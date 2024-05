Donazione per il campo sportivo

Sabato scorso al campo sportivo comunale di Modigliana, alla presenza del sindaco Jader Dardi, del delegato allo sport Giuliano Forcellini e del presidente del Modigliana Calcio Sandro Casamenti, la Round Table Italia ha consegnato 20.200 euro a favore dell’associazione, destinati alla ricostruzione del campo sportivo distrutto dagli eventi alluvionali del 2023.

La Round Table, associazione internazionale di giovani dai 18 ai 40 anni, promuove networking, eventi e progetti di sviluppo a livello locale, nazionale e internazionale. "Un grandissimo grazie – ha detto Dardi – anche a nome del Modigliana Calcio per il generoso contributo che ha coinvolto in questa raccolta la vostra struttura nazionale". La società ha 180 iscritti e sette squadre: "Un aiuto apprezzatissimo", ha detto Casamenti. Mentre il presidente della Round Table terza zona Marco Cavina ha riferito: "Quando abbiamo pensato a un service per la ricostruzione non potevamo che scegliere Modigliana, paese con un forte legame con la nostra associazione in quanto crocevia delle tavole di Faenza, Forlì e Cesena, e casa di diversi nostri soci tra cui Martino Mercatali, nostro ex presidente nazionale. Ci siamo innamorati del Modigliana Calcio fulcro della socialità del territorio". Squadra nella quale ha militato proprio Martino Mercatali.

Per il presidente nazionale Giulio Pellini, "questo service è stato un lavoro di squadra con la Fondazione Round Table Italia Onlus e altri club a noi vicini: Club 41, Lady Circle e Agorà Italia. Siamo felici di dare una mano a tutti i bambini e ragazzi che qui crescono forti dei valori dello sport, che sono anche i nostri". Al termine è stata scoperta una targa che ricorda la donazione.

Giancarlo Aulizio