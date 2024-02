"Donazioni agli alluvionati, che fine ha fatto il bando?"

Che fine hanno fatto le donazioni per gli alluvionati arrivate al Comune di Forlimpopoli? Era settembre dello scorso anno, quando demmo notizia sul Carlino che erano stati raccolti 17.330 euro e che, di lì a poco, sarebbe uscito un apposito bando affinché gli alluvionati artusiani potessero accedere a tali fondi. Sono passati circa 5 mesi e del bando ancora non vi è traccia. A sollevare la questione Officina Politica, il gruppo che fa capo a Gian Luca Zanoni e Stefano Raggi, che ha avviato un percorso di ascolto con tutte le forze politiche e i cittadini che non si riconoscono in questa amministrazione comunale. Si chiedono, non solo se l’ammontare di quanto raccolto sia ancora quello, ma, appunto, come si intendano distribuire tali risorse. Inoltre fanno notare che sarebbe doveroso dare giusta comunicazione alla proroga al 30 marzo per la presentazione del modello B1 per la richiesta di saldo dei cittadini che hanno ricevuto l’acconto di 3.000 euro.

È la stessa sindaca Milena Garavini, interpellata sulla questione, a rispondere sul perché il bando non sia ancora uscito. "In questo periodo abbiamo fatto delle modifiche organizzative – ha commentato – cambiando anche il responsabile del settore. Per forza di cose alcune questioni si sono rallentate. Entro poco dovremmo pubblicarlo nel sito del Comune e rendere così disponibili i soldi raccolti grazie alla generosità di associazioni e cittadini".

Ai 17.330 euro si era arrivati grazie agli 11.000 euro raccolti dall’associazione delle Mariette con la cena realizzata da sei chef stellati per il compleanno di Pellegrino Artusi, 5.000 euro erano stati donati durante la scorsa festa Artusiana dalla Pro loco di Castel Goffredo, 1.180 euro da ForlìFarma e 150 euro da un privato cittadino. Alcuni contributi, invece, erano stati destinati direttamente ad alcune famiglie alluvionate, mentre la raccolta di materiale scolastico era stata indirizzata alle scuole del quartiere Romiti a Forlì.

"Invitiamo l’amministrazione di Forlimpopoli – scrivono gli attivisti di Officina Politica –, a predisporre, di concerto con gli enti preposti, interventi di messa in sicurezza e tutela del territorio, al fine di evitare che calamità climatiche possano continuare a ripetersi, anche prevedendo un apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione 2024-2026. Come Officina Politica siamo consapevoli che la solidarietà e il sostegno, seppur importanti, non siano più sufficienti senza adeguati interventi di prevenzione in territori fragili (come quello di San Pietro ai Prati) che da anni anni subiscono ciclicamente eventi alluvionali".