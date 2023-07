Donazioni alluvione, il sindaco di Forlì: "Non daremo i soldi alle banche"

Forlì, 31 luglio 2023 - Dopo le polemiche delle scorse ore in merito alle donazioni pro alluvione, il sindaco Gian Luca Zattini ha pubblicato un video e una nota in risposta a quanti hanno protestato circa la scelta di utilizzare i fondi per mitigare gli interessi delle banche.

"Il Comune - spega Zattini - non intende in alcun modo dare i soldi delle donazioni alle banche. Questa è una bufala clamorosa, infondata e diffusa da chi non ha capito la proposta dell’Amministrazione, né chiesto chiarimenti. Quella del Comune era ed è una proposta, come tante che sono circolate in queste settimane, un’idea, nulla di più. Non c’è niente di scritto né di deciso. Di questa possibilità, i comitati di quartiere alluvionati erano stati informati nel corso di un incontro pubblico svoltosi mercoledì scorso in Municipio. In quell’occasione, non sono state avanzate obiezioni. Giovedì pomeriggio si insedia la commissione d’inchiesta sull’alluvione: sarà quello il luogo deputato a trovare un percorso condiviso per la gestione di questi fondi. Chi, a vario titolo, sta strumentalizzando questa vicenda e declina ogni tipo di collaborazione, non solo non fa il bene della città ma non contribuisce a costruire un clima di sana ripartenza. Detto questo, se la volontà della città è un’altra, noi ne prendiamo atto e faremo ciò che ci chiedono i cittadini. Il nostro primo e unico interesse - conclude il sindaco - sono i forlivesi, e loro esigenze".