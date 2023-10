Donazioni, è ancora polemica: "Natale, quei soldi non erano inutili": "Zattini copiato dai sindaci Pd"

Sono due i temi che in questi giorni hanno acceso il dibattito politico forlivese: le luminarie natalizie e l’uso delle donazioni pro alluvionati. A rinfocolare il primo tema arriva la presa di posizione di Europa Verde che replica alle dichiarazioni del segretario forlivese della Lega, Albert Bentivogli, che aveva calcolato come, anche azzerando il budget per le festività (740mila euro) a ogni famiglia alluvionata sarebbero andati 175 euro.

"È chiaro che questa cifra non ripara i miliardi di danni del territorio – spiegano gli esponenti del partito ambientalista –. Ma si può dire così in tranquillità che questi soldi sarebbero inutili per le famiglie colpite? Dividendo la cifra solo per le famiglie più in difficoltà la cifra aumenterebbe, ma evidentemente poco importa alla Giunta". Per spendere meno per le festività, "sarebbe bastato riutilizzare le installazioni già acquistate gli anni precedenti a suon di centinaia di migliaia di euro per avere una decorazione comunque efficace – spiegano –. Cesena ha deciso di spendere poco più di un decimo di quanto farà Forlì". Ci si scaglia poi contro il ritorno in piazza della pista del ghiaccio: "Un enorme spreco di energia che dimostra come il Comune si disinteressi delle cause del cambiamento climatico, che porta a un aumento di frequenza e inasprimento degli eventi estremi".

In difesa del Comune di Forlì interviene il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Massimiliano Pompignoli, che paragona le scelte di Faenza e Cesena con quelle di Forlì sul tema delle donazioni. Anche a Faenza la cifra raccolta verrà suddivisa tra i cittadini alluvionati con un tetto Isee di 24.000 euro: "Faenza, a guida Pd, ha preso come punto di riferimento per l’individuazione dei beneficiari gli stessi criteri già approvati dal Comune di Forlì. Che, però, è stato contestato dal Pd stesso e dalla sua costola sindacale, la Cgil". Le differenze tra le due città? Il tetto Isee, che a Faenza è più basso di mille euro. "Inoltre, gli alluvionati faentini dovranno compilare un modulo online a cui accedere con Spid o carta d’identità elettronica. Una modalità certamente non semplice per gli anziani e le persone più fragili".

A Cesena, invece, le donazioni pervenute sono state utilizzate in parte per anticipare Cis o Cas, rimborsare le rette dei Centri Estivi per le famiglie alluvionate o garantire ristori alle associazioni di volontariato che hanno operato a favore della popolazione colpita. "L’anticipo dei Cis o Cas è un’evidente ‘partita di giro’, perché queste sono risorse garantite dal Governo e dalle prime ordinanze della Protezione Civile. Per quanto riguarda i centri estivi, spiace sottolineare come il Comune di Forlì, a differenza di quello di Cesena, abbia responsabilmente deciso di utilizzare oltre 50 mila euro di fondi propri per garantirne la frequenza ai bambini alluvionati, senza intaccare il fondo donazioni. Lo stesso ragionamento vale per le associazioni di volontariato, che certamente vanno ringraziate e sostenute per il loro operato, ma non con soldi destinati agli alluvionati. La sinistra forlivese ha più volte ribadito il principio secondo cui le donazioni vanno destinate agli alluvionati, non a terzi".

Matteo Bondi