Donazioni, è polemica "Si esclude chi ha danni"

Non si sono fatte attendere le reazioni all’annuncio dell’assessore al bilancio, VIttorio Cicognani, sull’uso che l’amministrazione comunale intende fare dei fondi raccolti dalle donazioni per gli alluvionati. Una cifra di un milione e 100mila euro che il Comune intende mettere a garanzia – o per pagare gli interessi – di mutui aperti dagli alluvionati presso le banche per poter far fronte a quanto perso il 16 maggio. Una decisione presa "senza confronto con le organizzazioni sindacali", denunciano le medesime in una nota unitaria a firma Cgil, Cisl e Uil.

"Questo confronto – spiegano i tre segretari – ci era stato promesso fin dai primi incontri con l’amministrazione e questa volontà era stata confermata nell’incontro informativo, avvenuto la settimana scorsa, con l’assessorato al welfare in merito alle donazioni di materassi, cucine e dei beni che sono stati messi a bando". Si dicono perplessi sull’uso dei fondi esposto dall’assessore. "Auspichiamo – concludono i tre segretari – che l’amministrazione valuti soluzioni alternative per fare in modo che queste risorse siano utilizzate per rispondere alle spese urgenti e straordinarie della popolazione alluvionata. I ritardi nell’arrivo dei ristori da parte del Governo, promessi al 100% dei danni, li stanno pagando le persone più fragili che hanno meno possibilità economiche o rete sociale a cui appoggiarsi, per questo servono risposte urgenti anche dal territorio e le donazioni possono essere un primo vero aiuto".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche le critiche provenienti dai banchi dell’opposizione, espresse in presa diretta anche all’indirizzo dello stesso assessore durante il consiglio comunale del 27 luglio. Ieri il fronte della protesta è parso allargarsi, visto che Pd e Forlì e Co. hanno firmato una nota insieme al Movimento 5 Stelle e ai Verdi: "La generosità della comunità forlivese ha permesso di raccogliere oltre un milione di euro di donazioni in un apposito fondo creato dal Comune per portare un supporto ‘concreto, diretto, rapido e trasparente’ a chi ne ha bisogno". Secondo le forze del centrosinistra, "venendo meno alle promesse dello stesso sindaco, il Comune non ha aperto alcun tavolo di confronto con le parti sociali, i quartieri e i comitati degli alluvionati sul migliore impiego di tali risorse, lasciando trascorrere le settimane mentre altre città, e la stessa Regione, definivano come impiegare i fondi delle proprie raccolte e poi cominciavano a distribuirli ai cittadini".

Ci sarebbe uno spirito da rispettare: "I soldi delle donazioni non sono proprietà di Zattini e della sua Giunta, ma sono il frutto della solidarietà fra i forlivesi, donati perché arrivassero direttamente a chi ne ha bisogno". Scegliere un’altra strada, comporta, per l’opposizione, "di scegliere fra indebitarsi con gli istituti di credito oppure rimanere esclusi anche da questo piccolo ristoro, mentre delle risorse promesse dal Governo non c’è traccia". Insomma, "invece di integrare le donazioni con risorse proprie per coprire almeno qualcuna delle spese cui le vittime dell’alluvione devono far fronte, il Comune adotta una strada escludente, incomprensibile e di dubbia legittimità sotto il profilo della contabilità pubblica". Le forze di centrosinistra chiedono "al sindaco di annullare immediatamente questa decisione sbagliata e dannosa e di incontrare finalmente gli alluvionati", per "definire con loro i bisogni più urgenti da soddisfare".

Matteo Bondi