Donazioni, mutui e finanziamenti: via agli aiuti per famiglie e imprese

Passato il maltempo, è già in azione la macchina della solidarietà. Confcooperative Romagna ha aperto una raccolta fondi per aiutare i cooperatori delle imprese associate che hanno subito danni dall’alluvione. Chi vuole contribuire alla raccolta fondi può donare tramite bonifico al conto corrente bancario ’Confcooperative Romagna per le cooperatrici e i cooperatori alluvionati’ (Iban IT25 G 08542 23700 000000731028). Il conto è aperto presso la Bcc ravennate, forlivese e imolese che ha azzerato ogni costo di commissione per tutti i correntisti. Per chi non ha il conto presso l’istituto di credito cooperativo valgono le commissioni previste dalla propria banca.

"Abbiamo già ricevuto tante segnalazioni da parte delle nostre imprese. È ancora presto per stimare i danni ma vogliamo essere pronti e fare tutto il possibile per aiutare le cooperative, le persone che vi lavorano e le loro famiglie", dice il presidente di Confcooperative Romagna, Mauro Neri.

Anche gli istituti di credito promuovono iniziative a favore del territorio. La Bcc ravennate, forlivese e imolese propone una serie di misure straordinarie: la sospensione delle rate di qualunque tipo di finanziamento in essere; l’erogazione urgente di mutui a condizioni agevolate; l’anticipazione dei rimborsi assicurativi.

Inoltre, Bper Banca stanzia un plafond di 100 milioni in finanziamenti ad hoc. La banca mette a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari: fino a 20 mila euro per i privati e 100 mila euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro, verrà applicato il tasso zero per i primi sei mesi.

Bper ha già avviato tutte le attività per la sospensione del pagamento dei finanziamenti in essere di famiglie e imprese che abbiano subito dei danni, in accordo con le misure governative che saranno eventualmente attuate al riguardo.