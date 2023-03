Donini domani in consiglio Morrone: "Gestione miope"

Sul fronte della sanità le forze politiche sono in fibrillazione, anche in vista del consiglio comunale aperto di domani, con l’intervento dell’assessore regionale Raffaele Donini. "A lungo la sanità dell’Emilia-Romagna è stata un modello all’avanguardia e tuttora è al primo posto in Italia, o comunque nei primi posti – sostiene Maria Teresa Rinieri, consigliera comunale della Lista Forlì Cambia, nonché dipendente Ausl –. Tuttavia ora la situazione sanitaria della Provincia di Forlì-Cesena sta assumendo connotati di criticità, sia nella componente ospedaliera, sia nella parte territoriale. Le cause sono note, dalla carenza del personale medico e infermieristico alla diminuzione delle risorse finanziarie".

Rinieri guarda poi al futuro: "Occorre capire se gli elevati standard sanitari usufruiti fino ad ora dai cittadini potranno essere mantenuti". Ma un passaggio dell’intervento riguarda uno dei temi in discussione nelle ultime settimane: "Strutture importanti come il Pronto Soccorso di Faenza, di Lugo e di Ravenna negli ultimi anni sono state ampliate o ristrutturate mentre per il Pronto Soccorso di Cesena sono già stati stanziati i fondi. Per quanto riguarda Forlì invece – nota la rappresentante del centrodestra –, ad oggi non è stato possibile procedere al già programmato ampliamento del Pronto Soccorso dell’ospedale Morgagni a causa della mancanza di risorse finanziarie, così come un altro importante progetto, la Casa della Salute, e cioè la struttura ritenuta strategica per la sanità del nostro territorio, al momento è fermo".

In previsione dell’appuntamento di domani interviene anche Massimo Marchi, consigliere comunale di Italia Viva, che manifesta la sua perplessità "nell’apprendere che a tale consiglio aperto sono stati invitati oltre ai consiglieri comunali, solo i rappresentanti sindacali. Credo che sarebbe opportuno che a questo consiglio venissero invitati con diritto di parola anche tutti i sindaci del comprensorio forlivese che hanno sottoscritto la lettera firmata anche dal sindaco Zattini che chiedeva di rivedere la decisione di eliminare l’auto medica".

Su quest’ultimo tema il deputato della Lega Jacopo Morrone si è confrontato l’altro ieri col sottosegretario alla Sanità Marcello Gemmato. "Il problema – ha detto Morrone – nasce da una gestione miope della sanità regionale che non sa più rispondere alle legittime esigenze del territorio. Si va avanti a colpi di propaganda e diktat, ma è sempre più evidente che mancano una politica e una dirigenza sanitaria regionale in grado di trovare soluzioni condivise che non si risolvano solo in tagli ai servizi e alle prestazioni".