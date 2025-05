Donna e il suo cane scivolano nel fiume: salvati dai pompieri

Dramma sfiorato ieri a Forlimpopoli. Dove i vigili del fuoco di Forlì hanno salvato in extremis, nel tardo pomeriggio, una donna caduta nel fiume in via Canalazzo a Forlimpopoli.

La donna era caduta in acqua per cercare di salvare il suo cane, che era precedentemente scivolato, precipitando nel corso d’acqua.

La squadra dei soccorritori acquatici del comando provinciale di Forlì hanno così salvato sia la donna sia il suo cane. Le condizioni della donna (e del suo cane) sono risultate buone, spavento a parte.