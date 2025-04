Donna-mito, il suo nome un’esortazione

Nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione promosse dal Comune di Modigliana si inserisce anche la presentazione del libro di Walter Veltroni ‘Iris, la Libertà’, che si terrà domani alle 16 nella sala Bernabei e che vedrà l’autore dialogare con la modiglianese Sandra Bellini, autrice a sua volta di un libro sulla giovane partigiana ‘Iris Versari: biografia di una partigiana’.

Veltroni scrive con grande affetto e ammirazione della giovane partigiana romagnola, nata a Poggio di San Benedetto in Alpe il 12 dicembre 1922 e morta suicida a Ca’ Cornio di Modigliana il 18 agosto 1944. Iris aderisce alle formazioni partigiane e milita nella formazione della banda di Silvio Corbari. Il capo agiva ‘come un attore, amava il gesto, la beffa’ entrambi bellissimi si innamorarono. Il libro racconta una ragazza coraggiosa che ha combattuto per la liberare la nazione dal nazifascismo.

Lei però nella banda difende la sua identità e partecipa alle azioni, vuole decidere e rischiare. Fino a quando i componenti la banda, traditi da un quindicenne, vengono circondati a ‘Cà Cornio’, località nelle colline tra Modigliana e Tredozio, dove vengono uccisi dai nazifascisti i partigiani Arturo Spazzoli, Adriano Casadei, Silvio Corbari.

Iris Versari come estremo sacrificio, dopo essere stata ferita e per far guadagnare tempo ai suoi compagni, si tolse la vita, sparandosi. In seguito i loro corpi furono appesi ai lampioni di piazza Saffi a Forlì.

Il libro di 224 pagine è edito da Rizzoli. Venerdì l’ultimo evento delle celebrazioni per ricordare la giornata della Liberazione prevede alle 10.30 la messa nella chiesa di Santo Stefano, alle 11 il ritrovo in piazza Cesare Battisti con corteo per la deposizione di una corona al monumento della libertà presso il parco Durante Doni; alle 11.30 intervento del sindaco Jader Dardi, del presidente dell’Anpi Mirco Masotti e lettura di elaborati a cura dei ragazzi dell’istituto comprensivo di Modigliana. Per l’occasione presterà servizio la banda cittadina.

Giancarlo Aulizio