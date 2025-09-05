Il gioco dei pusher
Cronaca‘Donna sicura’ nel parco alla Cava. Nuovo corso gratuito di autodifesa
5 set 2025
SOFIA VEGEZZI
Cronaca
‘Donna sicura’ nel parco alla Cava. Nuovo corso gratuito di autodifesa

Nell’area verde Bertozzi (o nella palestra della ‘Tempesta’ in caso di maltempo) al via il 13 e 14 settembre

Prenderà il via sabato 13 settembre al Parco Bertozzi ‘Donna SiCura’, corso gratuito di autodifesa promosso da Quartiere 10 e Polisportiva Cava ginnastica: lo scopo, diffondere consapevolezza e sicurezza tra le donne del territorio, con precedenza alle residenti del Quartiere 10.

Sono due i gruppi in cui saranno divise le partecipanti per i sei appuntamenti del percorso formativo: uno dedicato alle giovani dai 16 ai 25 anni, che si terrà ogni sabato fino al 18 ottobre dalle ore 16 alle 17; e l’altro pensato per donne adulte, ogni domenica fino al 19 ottobre, sempre dalle 16 alle 17.

Ogni corso prevede un massimo di 20 iscritte, per garantire un ambiente sicuro e un’attenzione personalizzata da parte degli istruttori di autodifesa, che offriranno strumenti pratici per affrontare situazioni di pericolo e aumentare la coscienza del proprio corpo e delle proprie capacità, e la fiducia in sé, contribuendo alla costruzione di una comunità più attenta, solidale e preparata.

Le lezioni si terranno nei pressi dell’ingresso del parco tra via Sillaro e via Bertozzi, oppure presso la palestra della scuola elementare Livio Tempesta in caso di maltempo. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo, tuta o leggings, scarpe da ginnastica, e di portare con sé acqua e un tappetino.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto ‘Cava SiCura’, realizzato e coordinato dal Comune di Forlì per predisporre azioni integrate e partecipative per vivere in sicurezza i parchi Bertozzi e Lugaresi, e finanziato dalla Regione per incentivare un modello di sicurezza partecipata e diffusa sul territorio.

"Questo corso si colloca all’interno di ‘Cava SiCura’, percorso nato grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione, con i quali abbiamo selezionato delle aree verdi del nostro quartiere da riqualificare – commenta Silvia Naldi, coordinatrice del quartiere Cava-Villanova –. Nel nostro quartiere non si registra un problema di delinquenza, ma ci sono delle fasce adolescenziali che talvolta sono abbandonate a se stesse e avvengono quindi degli episodi che possono contribuire a sviluppare una percezione di insicurezza. Il ragionamento da cui è partita l’idea del corso, quindi, è più ampio – conclude Naldi –, e comprende altre iniziative che vertono sul concetto di sicurezza, tra cui l’installazione di telecamere in punti chiave del quartiere e l’incremento delle ore di educativa di strada sui due parchi".

Per informazioni e iscrizioni: Polisportiva Cava ginnastica WhatsApp 351.7984009.

© Riproduzione riservata

Sicurezza urbana