‘Donna sicura’ nel parco alla Cava. Nuovo corso gratuito di autodifesa

Prenderà il via sabato 13 settembre al Parco Bertozzi ‘Donna SiCura’, corso gratuito di autodifesa promosso da Quartiere 10 e Polisportiva Cava ginnastica: lo scopo, diffondere consapevolezza e sicurezza tra le donne del territorio, con precedenza alle residenti del Quartiere 10.

Sono due i gruppi in cui saranno divise le partecipanti per i sei appuntamenti del percorso formativo: uno dedicato alle giovani dai 16 ai 25 anni, che si terrà ogni sabato fino al 18 ottobre dalle ore 16 alle 17; e l’altro pensato per donne adulte, ogni domenica fino al 19 ottobre, sempre dalle 16 alle 17.

Ogni corso prevede un massimo di 20 iscritte, per garantire un ambiente sicuro e un’attenzione personalizzata da parte degli istruttori di autodifesa, che offriranno strumenti pratici per affrontare situazioni di pericolo e aumentare la coscienza del proprio corpo e delle proprie capacità, e la fiducia in sé, contribuendo alla costruzione di una comunità più attenta, solidale e preparata.

Le lezioni si terranno nei pressi dell’ingresso del parco tra via Sillaro e via Bertozzi, oppure presso la palestra della scuola elementare Livio Tempesta in caso di maltempo. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo, tuta o leggings, scarpe da ginnastica, e di portare con sé acqua e un tappetino.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto ‘Cava SiCura’, realizzato e coordinato dal Comune di Forlì per predisporre azioni integrate e partecipative per vivere in sicurezza i parchi Bertozzi e Lugaresi, e finanziato dalla Regione per incentivare un modello di sicurezza partecipata e diffusa sul territorio.

"Questo corso si colloca all’interno di ‘Cava SiCura’, percorso nato grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione, con i quali abbiamo selezionato delle aree verdi del nostro quartiere da riqualificare – commenta Silvia Naldi, coordinatrice del quartiere Cava-Villanova –. Nel nostro quartiere non si registra un problema di delinquenza, ma ci sono delle fasce adolescenziali che talvolta sono abbandonate a se stesse e avvengono quindi degli episodi che possono contribuire a sviluppare una percezione di insicurezza. Il ragionamento da cui è partita l’idea del corso, quindi, è più ampio – conclude Naldi –, e comprende altre iniziative che vertono sul concetto di sicurezza, tra cui l’installazione di telecamere in punti chiave del quartiere e l’incremento delle ore di educativa di strada sui due parchi".

Per informazioni e iscrizioni: Polisportiva Cava ginnastica WhatsApp 351.7984009.