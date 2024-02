Donna travolta in bicicletta da un’auto

Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina, attorno alle 7.30, a Forlimpopoli nell’area del parcheggio fra piazza Trieste e via del Castello, subito dietro alla rocca: a rimanere ferita è stata una donna in transito in bicicletta e travolta da un’auto condotta da un uomo che, stando ai primi rilievi, manovrava probabilmente in uscita dall’area. La donna, che purtroppo è rimasta in parte schiacciata dalla vettura, è stata portata in ospedale in codice di massima gravità. L’automobilista non si sarebbe accorto inizialmente di aver colpito la bicicletta facendo rovinare a terra la donna. La dinamica precisa dell’accaduto è comunque al vaglio dei carabinieri: sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma della stazione di Forlimpopoli.