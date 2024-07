‘Donna…quel che so di lei’: in scena l’universo femminile

Continuano gli appuntamenti con la rassegna ‘Fabbrica estate 2024’, ricco cartellone di eventi promosso da Foemozioni e Comune di Forlì alla Fabbrica delle Candele (via Salinatore 30). Alle 21 andrà in scena lo spettacolo ‘Donna…quel che so di lei’ di Malocchi e Profumi. Un viaggio semiserio, ironico e anticonformista sull’universo femminile. Un monologo arricchito da interventi musicali, con canzoni che spaziano dagli anni ‘50 ai ‘90 del secolo scorso, e presenta tante voci di donne, tutte diverse, ciascuna con le proprie particolarità, manie e abitudini. Attraverso questi racconti si vuole rappresentare la complessità dell’universo femminile e offrire uno sguardo disincantato sulle donne in un progressivo allontanamento dagli stereotipi dei ruoli, dei sentimenti e dai condizionamenti del pensiero maschile. La rappresentazione, in atto unico, è scritta e interpretata da Mariolina Coppola, con Marco Versari al pianoforte e alla fisarmonica e la voce di Lara Mengozzi. Per informazioni: 328.6720194.