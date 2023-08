Donne in Blues, gran finale A Bertinoro ’At the last’, omaggio a Etta James

di Matteo Bondi

Arriva al gran finale la rassegna ‘Donne in Blues’ che si chiuderà questa sera con l’omaggio a Etta James di Gloria Turrini. Il terzo e ultimo appuntamento con la rassegna tutta al femminile di Bertinoro è questa sera alle 21.30 in piazza Adelio Colitto a Fratta Terme. A salire sul palco sarà per l’occasione Gloria Turrini, con la sua potente, tagliente e densa vocalità, che presenterà il concerto ‘At Last. Omaggio a Etta James’. Insieme a lei si esibiranno sul palco i musicisti Mecco Guidi all’hammond e tastiere, Andrea Guerrini alla tromba, Alessandro Fariselli al sax e Lele Veronesi alla batteria.

Nei suoi sessant’anni di carriera, Etta James ha dimostrato che una cantante può spaziare facilmente tra diversi stili e generi, partendo dal blues sporco fino ad arrivare al jazz sofisticato e persino al pop, senza perdere mai la sua identità e senza scendere a compromessi. La voce della cantante, inconfondibile per il timbro particolare e la potenza, è tutt’oggi sinonimo di riscatto per le donne, e in particolare per le donne afroamericane, che sono da sempre messe in secondo piano in un business dove emerge prevalente il mondo maschile con le sue prerogative.

La rassegna Donne in Blues è una produzione originale di Fondazione Entroterre e rientra nel cartellone di ‘Bertinoro Estate 2023’, che è promosso dal Comune di Bertinoro. Tutte le informazioni per la serata si possono trovare sul sito www.visitbertinoro.it. L’ingresso al concerto di questa sera è libero e gratuito.