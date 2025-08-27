Donne maltrattate: "Reddito di libertà più alto. In due anni 75 richieste"

La libertà passa anche dall’indipendenza economica. Lo sanno bene le tante donne che, prive di una propria fonte di reddito, si trovano incastrate in dinamiche domestiche spesso insostenibili, nell’impossibilità di ricominciare la propria vita lontane da legami tossici. Proprio a partire da questa consapevolezza, l’Amministrazione rinnova il suo impegno alle donne vittime di violenza, facendo leva su due strumenti fondamentali: il reddito di libertà e il sostegno psicologico.

"Anche quest’anno – spiega l’assessora alle Pari Opportunità, Andrea Cintorino – mettiamo in campo due alleati importanti per favorire, da un lato, l’indipendenza economica delle donne vittime di violenza e, d’altro, il loro recupero psicologico nonché quello dei loro figli e figlie". Per l’integrazione al reddito di libertà (stanziato a livello nazionale), "l’amministrazione ha stanziato 15mila euro di risorse comunali con l’obiettivo di contribuire al recupero dell’autonomia finanziaria di donne maltrattate o che versano in condizioni di particolare vulnerabilità economica".

Il reddito di libertà è uno strumento finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa nonché il percorso scolastico e formativo dei minori e, assicura Cintorino, "viene sempre più utilizzato dai nostri servizi, anche in ragione del numero crescente di donne vittime di violenza". Negli ultimi due anni, il Centro Donna del Comune di Forlì ha attivato ben 75 domande di reddito di libertà. "Un numero – prosegue l’assessora – che ci spinge a mantenere alta l’attenzione rispetto a questo fenomeno e a rafforzare gli strumenti a nostra disposizione per prevenire e contrastare la violenza di genere".

"Parallelamente – prosegue – grazie alla concessione di risorse regionali, finanzieremo, sotto forma di rimborso, percorsi terapeutici di supporto psicologico alle donne vittime di violenza e ai loro figli". E rivendica "politiche e percorsi educativi sul tema delle pari opportunità", con maggiore "diffusione ed efficacia a beneficio di tutto il genere femminile".