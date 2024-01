Donne, manifesti contro la violenza

’Se mi lasci ti rovino. Se te lo dice è violenza’. Dal 15 gennaio, anche nelle strade e nelle piazze di Forlì si leggerà questa frase. Si tratta del primo manifesto della campagna di comunicazione della Regione nata per contrastare la violenza psicologica contro le donne, campagna che durerà per tutto il 2024 e che coinvolgerà tutte le città con oltre 30mila abitanti. L’iniziativa conta 12 manifesti contenenti altrettanti frasi emblematiche. Lo slogan ‘Se te lo dice è violenza’ è anche un invito a rivolgersi ai Centri antiviolenza attivi sul territorio regionale. "Non è vero che la violenza psicologica è invisibile, si vede benissimo e ha parole ben precise – sottolineano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessora alle Pari opportunità, Barbara Lori –. È fatta di frasi che sono come schiaffi, dette da uomini che vogliono umiliare, isolare, disorientare, minare l’autostima delle donne. Sono campanelli d’allarme da riconoscere e fermare subito. Purtroppo, le parole di questa campagna sono tutte vere. Troppe donne se le sentono dire, certe volte anche pensando di meritarle o che siano normali. Ecco, noi lo diciamo apertamente: non sono normali, anzi, sono violenza psicologica vera e propria. Con questa campagna – chiudono Bonaccini e Lori – diciamo alle donne che non sono sole, e che possono uscire dai maltrattamenti rivolgendosi ai centri antiviolenza attivi su tutto il territorio regionale".