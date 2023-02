Donne nello spazio, esempio di tenacia

Discriminazione di genere: questione molto dibattuta e all’ordine del giorno. In classe abbiamo affrontato in modo interdisciplinare l’argomento e ci siamo interessati particolarmente a questa tematica leggendo brani, visionando filmati, cercando sul web varie informazioni e discutendone poi tra noi e con i nostri docenti. Documentandoci abbiamo quindi rilevato, purtroppo, che in alcuni paesi ancora oggi le donne sono totalmente prive di diritti e che la discriminazione è molto evidente. Vorremmo sottolineare, però, la tenacia di alcune di esse che hanno infranto questa barriera di pregiudizi in un campo prettamente maschile, quello aerospaziale. Si potrebbero citare tanti nomi, ma vorremmo senz’altro partire da Valentina Tereskova, cosmonauta sovietica nonché prima donna ad andare nello spazio con il suo ’volo del gabbiano’. Decollò sul Vostok 6 senza errori e, in poche ore, comunicò con l’altro veicolo spaziale lanciato in orbita, il Vostok 5. Con il segnale radio ’Chaika’ (gabbiano), Tereshkova era diventata la prima donna nello spazio a soli 26 anni. Si potrebbe continuare con Sally Ride, la prima americana ad aver preso parte a una missione spaziale superando una selezione che coinvolse più di 8.000 persone, per arrivare alla nostra connazionale Samantha Cristoforetti, che ha conseguito il premio europeo femminile per...