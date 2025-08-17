Donne protagoniste Dal lavoro allo sport

Largo alle donne, sempre più protagoniste in ogni campo: lavorativo, solidale, sportivo e molto altro ancora. A questo proposito, Cia-Conad ha conseguito la certificazione della parità di genere: lo strumento, introdotto in Italia con il Pnrr, ha l’obiettivo di attestare l’impegno delle aziende in tutte le aree più importanti per la crescita professionale delle donne, dalla parità salariale alle politiche di gestione delle differenze. Anche in Coldiretti la componente femminile riveste un ruolo importante: per esempio, si è svolto con grande partecipazione presso l’azienda Agricola Ca’ Melia di Serena Saltutti, a Meldola, il corso di formazione organizzato da Donne Coldiretti interprovinciale Forlì-Cesena e Rimini dal titolo ‘Riconoscimento e utilizzo delle piante spontanee e aromatiche’.

Nella convinzione prettamente mazziniana che educazione e istruzione siano i fondamenti dell’emancipazione e della crescita della persona, l’Associazione Mazziniana Italiana (sezione forlivese ‘Giordano Bruno’), in collaborazione con il carcere, ha organizzato e gestito un corso di balli tradizionali di gruppo con le detenute della sezione femminile, tenuti da Raffaella Sintoni.

Nell’occasione della Giornata internazionale della famiglia, il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, accompagnato dalla coordinatrice della consulta comunale delle famiglie Maria Cristina Terenzi, ha inaugurato la ‘Biblioteca per la vita’ allestita presso il Centro di Aiuto alla Vita in via Giovita Lazzarini 24, in prima linea per aiutare mamme sole: saranno disponibili 133 titoli su vita, educazione e famiglia.

Si è svolta in Comune una cerimonia ufficiale alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e dell’assessore allo Sport Kevin Bravi, durante la quale è stato conferito un importante riconoscimento ad Aics Volley. Le atlete della squadra ‘Venere’ hanno ricevuto un attestato al merito sportivo per i risultati raggiunti. Grande successo per il torneo Aics tutto al femminile di Catch’n serve ball, a San Martino in Strada. In campo 200 atlete, tra mamme e insegnanti, spinte dal tifo caloroso dei bambini presenti sugli spalti. A trionfare è stata la squadra ‘Le Piantate’, della scuola dell’infanzia Santa Maria Ausiliatrice. Seconde ‘The Kolors’ (scuola Arcobaleno), terze ‘B&B, birrette e Brufen’ (Santa Maria Lauretana).