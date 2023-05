Donne protagoniste nella rassegna ’Lisistrata’: primo appuntamento domani sera a CavaRei

Un ciclo di cinque incontri dedicati alle donne: il primo appuntamento è (sempre alle 21) domani nella sala polivalente di CavaRei, in via Bazzoli. A condurre le serate sarà la psicoterapeuta forlivese Simonetta Giunchi (foto) che accompagnerà le partecipanti in un percorso ideato espressamente per prendere maggiore coscienza di sé e del proprio modo di amare, partendo dall’assunto che l’identità delle donne nasce dalla storia socio-antropologica femminile oltre che dalle vicende personali. Il titolo del ciclo è ‘Le storie di Lisistrata’: Lisistrata è un personaggio della tradizione letteraria dell’antica Grecia che contrappone il potere femminile (fu lei a proporre il famoso ’sciopero del sesso’ per ottenere che i mariti firmassero finalmente un accordo di pace) imperniato sull’amore e sulla sensualità, a quello maschile, basato invece sulla forza e la prevaricazione.

Il primo incontro ha titolo ‘La memoria delle donne. La donna, evoluzione dell’umanità’. Si prosegue il 18 maggio con ‘L’amore e il non amore. L’inganno del ‘vis grata puellae’. L’8 giugno la serata avrà titolo ‘Gli archetipi femminili. I miti raccontano le sfumature della femminilità’. Si continua il 22 giugno con una serata di visione e discussione di un film, per poi terminare il 29 giugno con l’evento conclusivo – ‘Le testimoni’. Le partecipanti alle serate avranno occasione, se vorranno, di portare le loro testimonianze personali e di dibatterle insieme alla psicoterapeuta. La partecipazione è a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto a sostegno di progetti di inserimento lavorativo rivolto alle donne. Per Informazioni, dottoressa Simonetta Giunchi, 333.5287965 o [email protected]