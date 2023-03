Donne, qui mancano Elly o Giorgia Politica o economia: poche ai vertici

di Sofia Nardi

"Non ci hanno visto arrivare", è la battuta (per la verità citazione dal titolo di un saggio femminista) che Elly Schlein, neo segretaria del Pd, ha pronunciato aprendo la sua prima conferenza stampa dopo le primarie. Schlein si riferiva probabilmente agli uomini. Eppure avrebbero potuto ‘vederla arrivare’, se non alto perché Schlein è stata preceduta da un’altra votazione (di segno politico opposto) che ha segnato la storia delle donne in Italia: quella che, lo scorso autunno, ha visto la nomina di Giorgia Meloni nel ruolo di presidente del consiglio. Meloni è la prima in Italia a ricoprire quel ruolo, così come Schlein, ora, è la prima al timone del Pd, con il risultato che a guidare le due forze politiche più importanti d’Italia sono due donne. Ma questa tendenza nazionale ha riscontro a livello locale?

Abbiamo osservato chi detiene i ruoli apicali in diversi ambiti a Forlì e nel suo comprensorio e la bilancia, ancora, pesa decisamente a favore degli uomini. Cominciamo dai primi cittadini: su 15 sindaci del territorio, le donne sono solo 5. Si tratta di Milena Garavini a Forlimpopoli, Gessica Allegni a Bertinoro, Ursula Valmori a Premilcuore, Simona Vietina a Tredozio e, ancora per poche settimane, Elisa Deo che sta terminando il suo mandato a Galeata. Forlì, nel corso della sua storia, conta una sola sindaca: Nadia Masini, per un solo mandato. Oggi il sindaco è Gian Luca Zattini e la sua giunta è composta da quattro assessore su un totale di nove: abbiamo Paola Casara, Barbara Rossi, Andrea Cintorino e Maria Pia Baroni. Lo squilibrio a favore degli uomini è apparentemente moderato, ma va considerato che la nomina degli assessori è soggetta a vincoli per la rappresentanza di genere e la ‘quota rosa’ forlivese è quella minima consentita dalla legge.

Passiamo alla Fondazione Cassa dei Risparmi. In questo caso il consiglio di amministrazione è composto da sei persone (più il presidente, che comunque è un uomo: Maurizio Gardini). La maggior parte dei membri, in questo caso, sono donne: Sofia Bandini, Maurizia Squarzi, Rita Rolli e Patrizia Graziani. Un segnale in controtendenza, anche se va considerato che, oltre al presidente, è un uomo anche il suo vice, Gianfranco Brunelli. La Camera di Commercio ha espresso una giunta quasi del tutto al maschile, ad eccezione di Antonietta Biagioni. Per quanto riguarda i sindacati, invece, su tre segretari generali solo uno è donna: Maria Giorgini della Cgil. Discorso simile per le associazioni di categoria: l’unica a ricoprire una posizione decisionale forte è la cesenate Simona Benedetti, coordinatrice provinciale di Legacoop.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda i parlamentari locali; ad oggi, su tre, l’unico uomo è Jacopo Morrone, mentre le altre sono Alice Buonguerrieri e Rosaria Tassinari. Un quadro, insomma, ancora ben poco equilibrato che, però, complici anche i volti nuovi ai piani alti della politica nazionale, sembra promettere un’inversione di tendenza ancora timida ad arrivare, ma – va detto – questa volta decisamente annunciata.