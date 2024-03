Donne, riflettori sempre accesi. Biografie al femminile: protagoniste le alluvionate

Nel corso della riunione di ieri della commissione pari opportunità (l’ultima di questa amministrazione), è stato presentato il programma di iniziative in occasione dell’8 marzo: un calendario ricchissimo che prosegue per settimane, nella volontà di tenere alta l’attenzione su un argomento molto sentito e delicato. "Se è molto importante celebrare una giornata simbolo a livello mondiale – afferma l’assessora alle pari opportunità Andrea Cintorino – è per noi fondamentale la consapevolezza che le istituzioni e ogni singolo cittadino devono essere al fianco delle donne quotidianamente. Il rispetto e la parità sono diritti imprescindibili che vanno coltivati, promossi e difesi. Il programma di eventi che è stato coordinato quest’anno, e per il quale rivolgo un sentito ringraziamento alle realtà e alle persone che lo hanno reso possibile, deve aiutarci a fare il punto sulla situazione per continuare a crescere attraverso servizi, progetti, cultura e relazioni".

Oggi pomeriggio dalle 15 nella sala della Provincia, in piazza Morgagni, si terrà l’incontro ‘Le parole dell’uguaglianza di genere’ nell’ambito del ciclo di conferenze ‘Accademia permanente di Auser’, con intervento di Carla Castellucci. Domani dalle 15 in sala Randi (ingresso via delle Torri), avrà luogo l’incontro di sensibilizzazione ‘Fermiamo il silenzio, la nostra voce contro la violenza di genere’, in cui si tratterà la tematica relativa alla violenza di genere con un focus specifico sull’attività e operato del Centro Donna e della Rete Interistituzionale. Interverranno Renata Mantovani, la presidente Cad Società Cooperativa Onlus, Giulia Civelli, responsabile Centro Donna. In serata, alle 20.30, presso l’associazione ‘I due tigli’ di via Orceoli, ecco ‘La costituzione letta dalle donne’, a cura di Tiziana Donati.

Venerdì, giorno simbolo per eccellenza, all’oratorio San Sebastiano Forlì alle 17.30, inaugurazione della mostra ‘Nel tempo della semina e del raccolto’ a cura di Angelamaria Golfarelli, con opere delle artiste Marcella Belletti, Maria Mazzotti e Anny Wernert. Alle 20 al circolo Aurora, la sezione Fidapa di Forlì terrà la cerimonia delle candele: il momento più importante dell’anno sociale, che simboleggia l’abbraccio di tutte le donne del mondo aderenti alla Bpw International. Alle 21 al teatro San Luigi, dopo un’introduzione dei volontari e delle volontarie di Spazio 2030 sarà proiettato il film ‘The Miracle Club’. Sempre alle 21 in Duomo è in programma il primo dei concerti della rassegna di organi Callido: per l’occasione, l’intero ricavato sarà devoluto al Centro Donna.

Si prosegue sabato alle 15.30 al centro sociale di via Angeloni con il concerto eseguito dalla band ‘I Musi... Canti’ composta da medici romagnoli appassionati di musica, che daranno vita a note in omaggio alle conquiste delle donne.

Gli eventi sono ancora numerosissimi ed estesi nel tempo e non riguardano solo Forlì, ma anche paesi e città del comprensorio, ma tra i tanti un’attenzione particolare, già nel momento dell’apertura della seduta delle commissione, è andata all’appuntamento di giovedì 21 marzo alle 21 nella sala della Fabbrica delle Candele dove avrà luogo la nuova edizione dell’iniziativa ‘Storie di donne’, nata nel 2022 per raccogliere biografie di donne del territorio. Quest’anno si è scelto un tema specifico: ‘Biografie e storie di donne nei luoghi dell’alluvione’: nella serata del 21 la ‘Compagnia Bella’ darà lettura ai nove racconti delle donne che hanno affrontato il disastro di maggio scorso, tra paura, perdita e rinascita. Il programma completo è consultabile sulle pagine social del Centro donna.