Donpasta presenta a Forlimpopoli la riedizione dei suoi libri, fra cui ‘Artusi remix’

Donpasta, al secolo, Daniele De Michele, ormai si sente di casa a Forlimpopoli, città natale di Pellegrino Artusi. L’eclettico esperto di cucina, dj ed economista, nonché Premio Marietta ad honorem 2015 torna nella città artusiana stasera, alle 20, alla chiesa dei Servi nel complesso di Casa Artusi. L’occasione è la presentazione della nuova edizione dei tre libri di Donpasta ‘Artusi remix’, ‘Food sound system’ e ‘La parmigiana e la rivoluzione’, recentemente ripubblicati dalla casa editrice Kurumury. Donpasta è considerato dal New York Times uno dei più inventivi attivisti del cibo. In venti anni di attività ha dato vita a diversi progetti dedicati alla cultura del cibo. ‘Food Sound System’ è diventato uno spettacolo multimediale, in tournée mondiale dal 2004. Ha realizzato per Rai Cinema i film documentari ‘I villani’ e ‘Naviganti’ presentati al Festival di Venezia. Ha collaborato con Rai3, La7 e Gambero Rosso/Sky; ha costruito la web-serie ‘Nonne d’Italia in cucina’. L’ingresso è libero. L’iniziativa è promossa da Casa Artusi e associazione delle Mariette col patrocinio del Comune artusiano.