Dopo 20 anni chiude il ristorante La Beccona

Con una festa per salutare i clienti, domani i gestori del bar e ristorante ‘La Beccona’ di Bocconi ovvero i fratelli Eleonora e Davide De Santis, chiuderanno l’attività, dopo una ventina d’anni di impegno quotidiano sia al bar sia al ristorante. Infatti, i fratelli De Santis erano subentrati a Katia Di Carlo, che aveva gestito il locale con la famiglia per alcuni anni. A Bocconi, frazione a 4 km da Portico con un centinaio di abitanti d’inverno e molti di più l’estate, sia per il rientro degli emigrati (in particolare a Milano) sia per il turismo attirato dalla balneazione nel fiume Montone e alla bellissima cascata della Brusìa, con la chiusura della Beccona, non resta aperto alcun luogo pubblico. Nell’ultimo decennio hanno chiuso il negozio di generi alimentari e un altro bar. In previsione dei tempi che cambiano, nel 1978 i dirigenti dell’allora Pro loco pensarono di aprire una sottoscrizione fra la popolazione e i numerosi bocconesi immigrati, in particolare a Milano, Bologna e Firenze, per trasformare la ‘Casa del popolo’ (il nome ufficiale è ancora lo stesso), di proprietà comunale, in un bar e ristorante.

Raccolti allora diversi milioni di lire e ottenuto un contributo dalla Regione, la Pro loco eseguì i lavori, sottoscrivendo una convenzione con il Comune per la gestione, concessa a privati fino al 2017, quando la Pro loco ha ripassato al Comune la gestione. Il contratto fra Comune e privati era scaduto il 1 luglio 2021, ma prorogato al 31 gennaio 2023. In previsione di tale scadenza, diversi mesi prima, l’amministrazione comunale ha indetto un bando con scadenza il 28 ottobre 2022, che però è andato deserto, probabilmente a causa delle condizioni dei tempi di apertura dell’esercizio: "Dal 1 luglio al 31 agosto tutti i giorni, dal 20 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni, apertura dalle 7 alle 20.30, chiusura per ferie massimo 20 giorni annui, in caso di nevicate serali apertura protratta fino alle 24 per il ristoro di addetti allo sgombro neve e automobilisti in difficoltà, in caso di malattia garantire l’apertura almeno parziale di bar e ristorante mantenendo invariato l’orario di apertura". In un secondo bando per la gestione, che scadrà il 19 gennaio prossimo, il Comune ha posto una sola condizione: l’orario di apertura dalle 7 alle 19, con un giorno di chiusura settimanale (Importo per l’affitto di 6 anni ammontante a 32.400 euro).

Commenta il sindaco, Maurizio Monti: "Speriamo che partecipi qualcuno al bando di gara. Altrimenti dal 31 gennaio si potrà procedere a trattativa privata". Conclude il primo cittadino: "Come amministratori comunali siamo dispiaciuti della fine del servizio e ringraziamo i gestori che in questi ultimi vent’anni circa hanno servito bene il paese, augurando loro buon lavoro per il futuro".

Quinto Cappelli