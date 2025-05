Dopo 40 anni riecco ‘Eliopoli. Trophy’

Dopo 40 anni torna a Terra del Sole ‘Eliopoli Trophy’, un’escursione per centauri tra le colline della Romagna. Un evento aperto a tutti i tipi di moto, un giro panoramico che contempla due differenti itinerari: on road di 260 chilometri e off road di 230. Il ritrovo è fissato domani per le ore 8 in piazza d’Armi a Terra del Sole. Il percorso più lungo prevede la partenza dalla cittadella alle 8.45-9: si proseguirà attraverso le volture in direzione San Lorenzo e Grisignano prima di raggiungere Rocca delle Caminate e Meldola; superata Santa Sofia, è prevista una pausa caffè al Carnaio prima di ripartire verso il Monte Fumaiolo, dove avrà luogo una visita alla fonte del Tevere. Si proseguirà verso le Balze, l’Alta Carpegna e il valico via Maggio, teatro di una merenda toscana. Poi di nuovo tutti in sella verso Bibbiena, dove ci sarà la sosta per il rifornimento, e Santa Sofia con uno stop per una tazzina di caffè. Da Galeata rientro a Terra del Sole attraverso Forchine e San Lorenzo.

L’itinerario off road prevede invece la partenza alla stessa ora verso Perticara e il valico via Maggio, con sosta per la merenda, e Pieve Santo Stefano, dove avrà luogo una pausa per il rabbocco al serbatoio. Infine da Spinello si farà rientro alla base di Terra del Sole. La quota di partecipazione di 30 euro e comprende l’escursione in moto con guida, la merenda delle 12.30 al passo di via Maggio, sede della sosta di un’ora per consentire ai centauri d rifocillarsi al buffet ricco di salumi e formaggio, oltre ad acqua, bibite o un calice. All’arrivo a Eliopoli cena e dj set con Davide Castagnoli.

Anche chi non prenderà parte al ‘Trophy’ potrà unirsi al banchetto delle 19.30 in piazza al costo di 20 euro: in tavola crostini misti, carne ai ferri, patate al forno, dolce, vino e birra. La partenza delle moto avverrà a gruppi distanziati; le strade saranno aperte al traffico, si invitano perciò i partecipanti ad attenersi al codice della strada. Per info e prenotazioni, tel. 328.7179758 (Killer), 380.666330 (Cacciatore), 338.6120974 (Canoa), 340.3416767 (Marchese).

Francesca Miccoli