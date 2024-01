"Dopo 8 mesi le nostre strade sono ancora agibili solo a residenti"

Sono passati otto mesi dall’alluvione per Modigliana sono disponibili 180 milioni da spendere prevalentemente su 100 km di rete stradale comunale e delle infrastrutture. Però da allora quattro strade provinciali non sono ancora in sicurezza ma aperte solo ai residenti, mezzi di soccorso e interventi di ripristino. La quinta e più importante, la Faentina, in località Riva della Pappona, è ancora a senso unico alternato regolato da impianto semaforico per crollo di una parte di carreggiata, su una voragine di decine di metri sul fiume Tramazzo. I tempi previsti per il ritorno alla normalità dell’intero territorio sono stimati dai 5 agli 8 anni, lunghissimi per evitare lo spopolamento che potrebbe interessare circa 500 persone residenti nelle colline. Abbiamo chiesto ad alcuni danneggiati di spiegare la loro situazione.

Veruska Eluci e Claudio Fiore della casa vinicola Balia di Zola, sulla SP 66 ‘Casale’, hanno festeggiato i loro primi 25 anni di matrimonio spalando fango: "Siamo in grossa difficoltà perché senza la messa in sicurezza della provinciale non possiamo intervenire in maniera definitiva sulla nostra strada perché è questa che ci è franata addosso". Due tecnici devono quantificare i danni. "Non abbiamo abbandonato casa – concludono – perché non potevamo lasciare gli animali e la cantina ma ci abbiamo pensato. E c’è sconforto, delusione e tanta rabbia". Il 28 dicembre è stato riaperto un accesso alla strada comunale via dei Frati, regolamentato da semaforo, che permette di raggiungere tante abitazioni di residenti e le loro attività vinicole. Claudia Matteucci, responsabile della locale Casa della salute e capogruppo di maggioranza, è residente in via Sacchini, sotto via dei Frati. "Il 1 e il 3 maggio la strada dei Frati è franata sulla mia proprietà, ma il colpo di grazia è stato l’alluvione del 16 quando il muro costruito dai miei genitori con regolare progetto si è inclinato e, per sicurezza, è stato demolito". Con Tim è una battaglia continua e ad oggi mancano due pali e annessi cavi: "Dal 3 maggio non abbiamo linea ma – spiega Matteucci – puntuale mensilmente arriva la fattura".

Cleto Santandrea, pensionato, risiede nella strada vicinale Pianello che serve i civici 11 e 13, oggi chiamata via Tredoziese, declassata anni addietro a ‘vicinale privata’ così nessun ente pubblico si fa carico della manutenzione. "I costi per la manutenzione sono suddivisi in quote millesimali tra i quattro frontisti che ne usufruiscono perché coproprietari – precisa Santandrea –. Ho incaricato un tecnico che mi dica se posso accedere alla richiesta di rimborso danni ai privati. La maggior parte dei danni di tutto il territorio comunale riguarda la viabilità, frane e qualche ponte, con i mezzi meccanici e metodi di costruzione disponibili oggi non sono lavori così impegnativi".

Giancarlo Aulizio