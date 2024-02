‘Dopo Barbie… . Rivoluzioni in Rosa’ in scena al Testori

Il teatro Testori di Forlì ospita domani alle 20,30, lo spettacolo ‘Dopo Barbie… Rivoluzioni in Rosa’ messo in scena dagli studenti delle classi 5ªA, 5ªC, e 5ªD del Liceo Classico di Forlì, indirizzo scienze umane.

L’idea dello spettacolo è stata proposta dalla docente di Scienze Umane, Monia Valentini, con l’approvazione del dirigente scolastico Marco Lega e l’aiuto finanziario del Comune di Forlì, del Centro Donna e del Liceo Classico G.B. Morgagni. Il progetto è nato per evidenziare come spesso la mancata parità di genere finisca per provocare atti di violenza. Gli studenti si sono posti tale interrogativo e hanno cercato di osservare in modo diverso e dare risposte positive e concrete a questo tema complesso. La realizzazione dello spettacolo ha potuto contare sulla collaborazione di Sabina Spazzoli che ha sottolineato quanto sia importante per i giovani creare relazioni e collaborazioni fra vari linguaggi in particolare fra scuola, famiglia ed attività extrascolastiche . Ciò permette di poter riflettere su temi difficili ma in modo divertente.

Lo spettacolo è aperto in modo gratuito a tutta la cittadinanza.

r. r.