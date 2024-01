Dopo Formì, Esselunga: nuovi arrivi alla prova

Quella del commercio, si sa, è una sfida sempre aperta ma nel 2024 sarà particolarmente agguerrita. La ragione è da ricercarsi nelle molte aperture – alcune già concretizzate e altre in dirittura d’arrivo – che hanno fatto dire all’amministratore delegato di Cia Conad Luca Panzavolta che "Forlì non è in grado di sostenere tutti questi punti vendita, per cui ci sarà una selezione". Pochi mesi prima della fine del 2023 ha tagliato il nastro il distretto commerciale di Pieveacquedotto, Formì, che con i suoi 24mila quadrati di superficie unisce il casello autostradale all’iper Puntadiferro in un continuum di negozi di ogni genere che non può che mettere in allarme il centro storico. Entro le mura cittadine, di fatto, le vetrine vuote sono sempre più numerose e, salvo poche eccezioni, sono sempre di più gli esercenti che cercano di allontanare i loro negozi dal cuore della città che, fino a una manciata di anni fa, era invece il luogo più prestigioso per investire. Si può pensare a un rilancio? Senz’altro, e non sono poche le iniziative che vanno in questo senso (pensiamo, per fare un esempio, alle attrazioni natalizie di ‘Forlì che brilla’ che, però, hanno un carattere episodico, poco incisivo sul lungo periodo), però è innegabile che le periferie stiano catalizzando sempre di più l’attenzione degli acquirenti. Una nuova sfida per gli esercenti è rappresentata da un altro nuovo arrivo: quello di Esselunga che sta costruendo il suo stabile tra via Ravegnana e via Bonaparte. La superficie di vendita sarà modesta (parliamo di 1.500 metri quadrati di superficie commerciale), ma il marchio è attrattivo e non sono pochi a pensare che sconvolgerà gli equilibri cittadini.