Dopo il rogo, la nuova sede "Siamo risorti dalle ceneri"

Era sabato 16 luglio 2016 quando le fiamme hanno devastato la cooperativa agricola Sapore di Romagna in via del Canale, a Roncadello. I danni sono stati ingenti (si parla di oltre 10 milioni), ma come una fenice, l’azienda della famiglia Canonici nel giro di pochi mesi è risorta dalle sue ceneri, grazie anche a una catena di solidarietà che le ha consentito di non interrompere mai del tutto il lavoro. Ora, però, la rinascita è completa: dopo anni di lavori, Sapori di Romagna ha inaugurato il suo nuovo stabilimento lo scorso maggio. "Quando è stato il momento di ripartire – racconta Luca Canonici, il presidente della cooperativa Sapore di Romagna –, abbiamo deciso di scrivere su un foglio bianco per ripartire con una storia del tutto nuova. Abbiamo dato il massimo e il risultato è il frutto delle nostre conoscenze del lavoro e della nostra passione". Il percorso non è stato facile: "Negli anni dopo l’incendio, abbiamo avuto svariati problemi. Finalmente, circa un anno fa, la nuova struttura è entrata in funzione". Parliamo di un unico edificio di 6.500 metri quadrati. "Quando ti trovi in mezzo al mare o nuoti o anneghi, e noi abbiamo deciso di nuotare", ha detto Canonici che sa bene di non essersi trovato da solo in questa tempesta: sin da subito in tanti si sono spesi per l’azienda offrendo spazi per la conservazione dei prodotti e scendendo in campo per dare un aiuto concreto.