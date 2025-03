Dopo il successo social l consigli dei farmacisti diventano un libro

Un successo nato online, tra consigli di salute e rimedi naturali, quello di Eugenio Genesi, 37 anni, titolare della farmacia di San Martino in Strada, e Francesco Garruba, collega di Longiano. La loro pagina Instagram ‘In caso di’, nata nel 2020 durante la pandemia di Covid, ha conquistato finora 329mila follower, grazie alla loro capacità di divulgare informazioni su integrazione, alimentazione, prevenzione e sport con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti. Nel frattempo, il progetto è approdato anche su TikTok e ora arriva in libreria con il volume ‘In caso di. Prevenzione, rimedi naturali e consigli senza tempo dai tuoi farmacisti di fiducia’, edito da Rizzoli.

"Un manuale pratico, scritto a quattro mani – spiega Genesi –, che accompagna il lettore attraverso le quattro stagioni, offrendo consigli su come prendersi cura della propria salute e prevenire le patologie cronico-degenerative. Ogni periodo dell’anno è suddiviso in macroaree: cura della pelle, esercizio fisico, alimentazione e integrazione. In estate, ad esempio, occorre prestare attenzione all’abbronzatura, mentre in autunno è importante rafforzare le difese immunitarie". Non mancano poi i rimedi della nonna: ad esempio, l’aceto di mele può aiutare a ridurre i sintomi allergici grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, oppure si possono esporre i funghi al sole per qualche minuto prima di mangiarli, in modo da attivare la vitamina D presente.

Nel volume vengono sfatati anche i falsi miti: non è il freddo a farci ammalare ma gli sbalzi di temperatura. "Tutto è basato su solide evidenze scientifiche – sottolinea –. Infatti, in fondo al libro c’è una corposa bibliografia". La prefazione è a cura del dottor Filippo Ongaro, medico che ha contribuito a sviluppare i programmi di salute degli astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea e pioniere della medicina della longevità. "Grazie ai nostri canali social abbiamo avuto la fortuna di collaborare con numerosi professionisti, come Walter Longo – professore di gerontologia e scienze biologiche all’University of Southern California –, con cui abbiamo realizzato delle dirette molto seguite". I contenuti online dei due professionisti prendono ispirazione dal loro lavoro quotidiano in farmacia.

"Anche in negozio seguiamo la stagionalità: ci sono rimedi che vengono richiesti più d’estate e altri più d’inverno. Online – conclude Genesi – cerchiamo anche di seguire i trend e di rispondere alle curiosità del pubblico attraverso sondaggi, reel e dirette". L’attività di divulgazione firmata Genesi e Garruba arriverà presto anche su YouTube e in formato podcast. Intanto, il libro ‘In caso di’ sarà presentato nei prossimi mesi in tutta Italia con un calendario fitto di appuntamenti, di cui due dedicati a Forlì.

Valentina Paiano