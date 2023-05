Dopo la tragedia, le esequie: oggi e domani addio alle vittime

L’ultimo saluto alle vittime dell’alluvione comincerà a prendere forma già oggi alla camera mortuaria con la benedizione della salma di Vittorio Tozzi, da parte del parroco dei Romiti, don Loriano Valzania. Poi vi sarà la tumulazione al cimitero monumentale.

Domani alle 10.30 alla parrocchia della Pianta si svolgeranno i funerali di Franco Prati e Adriana Mazzoli celebrati da don Loriano Valzania, insieme al parroco don Felice Brognoli; poi le salme saranno tumulate nell’adiacente cimitero come da loro desiderio.

Il vescovo è costantemente informato da Roma per i lavori dell’Assemblea Cei, dove ha incontrato per un saluto anche Papa Francesco, e potrebbe tornare in tempo per partecipare alle esequie. Monsignor Corazza domenica celebrerà la messa alle 9.30 nella parrocchia di San Benedetto, dove domenica scorsa non si è potuta celebrare causa lavori di sgombero e ripulitura dei danni, in una delle zone più colpite dall’alluvione, nei cui pressi vi sono anche il Seminario di via Lunga, l’Emporio della Solidarietà e il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo. Sempre domenica alle 11 nella chiesa dei Romiti vi sarà la messa celebrata dal parroco don Valzania e tramessa, come già previsto da programmi precedenti ma ora ancor più attuale, dall’emittente Teleromagna. Alessandro Rondoni