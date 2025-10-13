Dopo la tregua, pronti per il viaggio. Fedeli in Terra Santa il 1° gennaio: "Diocesi, 20 iscritti in pochi giorni"

"Siete coraggiosi: ora, siate contagiosi". È con queste parole che il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, ha accolto nel giugno 2024 i 160 emiliani e romagnoli arrivati in pellegrinaggio in Terra Santa, allo scopo non solo di visitare i luoghi simbolici del cristianesimo, ma anche "di incontrare i cuori di chi vuole la pace", come racconta Raoul Mosconi, vicepresidente del Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura (Cefa), tra i membri del viaggio che fu condotto dal cardinale Matteo Zuppi. Ed è con lo stesso spirito che la diocesi di Forlì-Bertinoro sta organizzando un altro pellegrinaggio di comunione e pace in Terra Santa.

L’iniziativa forlivese si svolgerà tra il 1° e il 6 gennaio 2026 come "cammino di fede che si fa anche ascolto e prossimità", con la visita di Betlemme, Nazaret, Monte Sion, cenacolo e muro del pianto. Ma anche incontri con le comunità cristiane ed esponenti del popolo israeliano e di quello palestinese, per condividere la sofferenza di chi abita questa terra e mostrare un segno concreto di solidarietà e impegno per la pace, oltre ogni appartenenza. Nel 2024 i pellegrini incontrarono anche le famiglie degli ostaggi sequestrati da Hamas dopo il 7 ottobre 2023.

"Quando abbiamo lanciato l’iniziativa molti erano titubanti – racconta Mosconi, che è stato anche assessore del Comune di Forlì dal 2014 al 2019 –, ma adesso, con gli eventi degli ultimi giorni, siamo arrivati a quota 20 iscritti. L’obiettivo è consolidarci attorno ai 50, così abbiamo prorogato la possibilità di partecipare fino al 28 ottobre". "Abbiamo deciso di riproporre questo cammino di fede alla comunità forlivese perché nel 2024 ci colpì vedere Gerusalemme quasi deserta, mentre prima era frequentata da migliaia di pellegrini – prosegue Piero Ragazzini, segretario della Federazione dei pensionati della Cisl –. Ora vogliamo fare in modo che la gente ci torni, anche perché sono i palestinesi cristiani a gestire le attività turistiche lì, ed è quindi importante dar loro speranza, secondo i tre principi base dell’umiltà, dell’assenza di giudizio, che sarà la storia a dare, e del dialogo con le altre religioni".

All’iniziativa aderiscono formalmente anche Cgil, Cisl, Uil e Confcooperative, proprio per raggiungere l’obiettivo dell’incontro tra soggetti italiani e palestinesi, anche sindacali, che passa anche attraverso una raccolta fondi che saranno devoluti alle realtà del territorio. Proprio in virtù del principio della pace, la partenza dei pellegrini da Forlì per l’aeroporto Marconi di Bologna, da cui si imbarcheranno per Tel Aviv, coinciderà con la Marcia della Pace, appuntamento tradizionale del 1° gennaio. La quota individuale di partecipazione è di 1300 euro, di cui 500 andranno versati per l’acconto al momento dell’iscrizione. Il costo comprende guida, trasferimenti in bus privati, voli, franchigia dei bagagli da imbarcare, cinque notti in hotel in mezza pensione, quattro pranzi e assicurazione. È necessario possedere un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Per informazioni: paolacasadei.fc@gmail.com oppure 335.6394918.