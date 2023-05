Dopo l’alluvione un risveglio immerso nel silenzio

L’altra mattina, per la prima volta, nella mia vita, mi sono sentito solo, ma dopo qualche minuto mi sono accorto di avere accanto un compagno esclusivo, unico, totalizzante, per un momento anche angosciante. Era il silenzio, che avvolgeva la mia casa situata in una zona periferica della mia città, Forlì, quasi campagna. È stata la mattina di mercoledì 17 maggio, dopo il nubifragio, l’alluvione che ha colpito tutta la Romagna.

Spariti tutti i rumori: l’impercettibile ma costante e totalizzante brusio di tutti gli apparecchi elettronici che abitano ormai come padroni assoluti le nostre case e tengono in pugno le nostre vite osservandoci con sufficienza e indirizzando le nostre intenzioni attraverso le varie spie luminose, i loro occhi sempre accesi. Tutti fermi. Mancava l’energia elettrica a causa del nubifragio che aveva colpito la mia città come tante altre in regione.

Percepisco un vuoto assoluto che mi dà un senso di spaesamento, di vuoto pneumatico, di vertigine, di smarrimento, e per qualche attimo... anche di paura. Paura di sentirsi solo, scollegato dal mondo intero, dai tuoi cari, dai tuoi amici, ma anche dai tuoi pensieri, dai tuoi sentimenti, dai tuoi sogni, col cellulare che non va. Dopo diversi minuti ho iniziato a percepire, invece, una sensazione liberatoria, di quiete, di pace, per questo totale, assoluto, assordante silenzio. Mi ero portato dietro, la sera prima, le immagini di tv e web con le tante strade allagate, i fiumiciattoli straripati, le sirene dei vigili del fuoco, le martellanti ordinanze del sindaco sulle numerose chat a cui sono collegato. Questo stop improvviso del nostro vivere frenetico, caotico, rumorosamente totalizzante, mi ha fatto forse capire che questo assoluto e assordante silenzio, provocato da questa improvvisa, assurda e tremenda tempesta, non era l’assenza di qualcosa, ma la presenza di tutto, del tempo indisturbato.

Michele Minisci