Dopo l’assemblea, sarà il vescovo a scegliere

Domattina alle 8.45 presso il teatro Tiffany di Bussecchio (via Medaglie d’Oro) tutta l’Azione Cattolica diocesana si riunirà per la messa con il vescovo Livio Corazza e, a seguire, per l’assemblea intitolata ‘Con lo sguardo al domani’ nella quale si voterà (dalle 12.30 alle 14.30).

Il rinnovo dell’associazione scatta ogni tre anni e si compone di più livelli. Tutti i soci sono chiamati a eleggere il proprio consiglio parrocchiale, i cui membri votano poi per il nuovo consiglio diocesano; al suo interno vengono eletti i responsabili che formano la presidenza, la quale ha il compito di indicare una terna di nomi da sottoporre al vescovo, che nominerà il nuovo presidente.

Nello scorso anno associativo (2022/23) l’Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro contava 1448 soci, di cui 606 bambini dell’Acr (371 fino a 11 anni e 235 da 12 a 14 anni), 338 appartenenti al settore Giovani (di cui 145 giovanissimi, da 15 a 18 anni; 193 i giovani, da 19 a 30 anni). A questi si aggiungono 504 adulti (over 31). Sono nate alcune associazioni interparrocchiali: così il nuovo anno inizierà con 19 associazioni territoriali di base, di cui 12 parrocchiali e 7 interparrocchiali. Queste ultime sono composte dall’unione di Cava, Villagrappa e Villanova; Roncadello e Barisano; Bussecchio, Regina Pacis e Santa Caterina; Castrocaro e Pieve Salutare; Romiti e San Varano; San Martino in Villafranca e Villafranca; infine, le realtà in provincia di Ravenna (Chiuesuola, Filetto, Roncalceci e San Pietro in Trento).