Dopo le polemiche, ecco il nuovo segretario

È stato designato ieri pomeriggio, dalla giunta della Camera di commercio della Romagna, il nuovo segretario generale dell’ente per il prossimo quadriennio. Si tratta di Fabrizio Schiavoni, 63 anni, originario di Fano: laurea in giurisprudenza a Urbino e master in scienza dell’innovazione nella Pubblica amministrazione alla Cattolica di Milano. Nel suo percorso professionale ha ricoperto incarichi di rilievo nel sistema camerale marchigiano e nazionale. La nomina si perfezionerà nelle prossime settimane con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il tema del segretario generale aveva animato, nei mesi scorsi, il dibattito economico provinciale, con le prese di posizione critiche, nei confronti dei vertici camerali, del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e del direttore di Confcommercio Forlì Alberto Zattini. A scatenare le polemiche era stata la partenza del precedente manager per la sede di Reggio della Camera emiliana. Nell’idea originale, Albonetti sarebbe dovuto rimanere legato agli uffici di corso della Repubblica con una sorta di impegno a metà, condiviso con un’altra Camera. Una situazione che era parsa a molti inadeguata alle necessità delle aziende romagnole. La Camera dell’Emilia copre le province di Parma, Piacenza e Reggio, oltre 100mila imprese e quasi 600mila lavoratori. Albonetti si era dimesso il 7 luglio. Con Schiavoni, i territorio di Forlì-Cesena e Rimini ritrovano una figura operativa a tempo pieno.

"Siamo molto soddisfatti della scelta ricaduta su Fabrizio Schiavoni – commenta il presidente Carlo Battistini –, che con la sua solida storia professionale potrà assicurare lo sviluppo delle azioni e dei progetti e garantirà stabilità ai servizi e impulso alle iniziative nell’intero territorio, in coerenza con le linee programmatiche del Consiglio. Ringrazio per il lungo e minuzioso lavoro la commissione di valutazione composta da tutti i colleghi della Giunta, integrata dalla vicesegretaria di Unioncamere Tiziana Pompei e assistita dall’esperto Paolo Longobardi. Ringrazio in particolare Maria Giovanna Briganti, vicesegretaria generale della Camera, che negli ultimi mesi si è fatta carico dell’intera gestione dell’ente".

