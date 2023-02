Dopo l’ex Eridania, ora si torna a parlare della Mangelli in un libro

È stata la ’fabbrica’ per eccellenza della città, segnandone la storia del ’900. Ma dello stabilimento, delle vite operaie, di quella fetta di città, c’è rimasto ben poco. E forse si poteva fare di meglio. La vicenda è al centro di ’La Mangelli a Forlì: razionalità economica e lotte operaie dal 1925 al 1977’, il libro scritto da Rosanna Gardella, già dirigente del Comune di Forlì, che l’ha pubblicato tramite Amazon. Il volume parte dalla tesi di laurea che Gardella fece nel 1978. "Poi, durante il lockdown del 2020, ho visto quel tomo blu in libreria, ne ho riscontrato l’attualità e l’ho trasformato in libro, aggiungendo immagini dell’epoca e di oggi e un’introduzione dedicata a cosa rimane della Mangelli".

È proprio quest’ultimo l’aspetto che ci porta ai giorni nostri, dal momento che in città si discute su cosa fare dell’ex Eridania. "La Mangelli ebbe una storia più articolata e significativa rispetto all’Eridania – sostiene l’autrice – . Ebbe persino 2 mila 500 dipendenti, molti dei quali erano donne; inoltre sviluppò la produzione di seta, che era tipica del nostro territorio". In comune le due aree hanno il fatto di essere state delle industrie importanti e di rimanere a lungo in stato d’abbandono, una volta cessata l’attività.

"Il problema è che nel ’99, quando si fece l’ accordo di programma fra il Comune e i privati, non si realizzò un’operazione di rispetto e salvaguardia dell’archeologia industriale", nota Gardella.

Sorsero così I Portici e il complesso attiguo, al centro di problemi e disagi ormai all’attenzione pubblica da molti anni. Cosa resta della vecchia fabbrica di fibre artificiali? "L’ex palazzina uffici, in piazzale del Lavoro, che non si sa quale destinazione avrà. La ciminiera, ridotta a meno della metà dell’originale e un’area verde, sul lato di viale della Libertà, in attesa di bonifica del sottosuolo".

Insomma, l’idea è che non sia un esempio virtuoso il percorso che ha portato dalla vecchia Mangelli ai Portici.

Al centro del volume, ricco di testimonianze, ci sono le lotte operaie di cui tanti forlivesi conservano ricordi familiari e personali. "Da un paio di settimane, da quando ho scritto sui social del libro, ho ricevuto tantissimi riscontri da parte di cittadini forlivesi", conferma Gardella. Le pagine trasmettono appunto la forte connessione fra i destini della Mangelli e quelli della città. Il volume fa riflettere, non solo sulla Forlì del ’900, ma anche sul tema di come affrontare il recupero delle aree industriali dismesse, alcune delle quali si trovano a ridosso del centro.

fa.gav.