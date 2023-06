Dopo un mese è tornata la benzina

Dopo oltre un mese ieri mattina è tornato finalmente il carburante nei distributori di Rocca e Portico. Dopo qualche incomprensione e disguido, riguardo ai divieti per il transito dei camion superiori al peso di 32 tonnellate (per fare rifornimento ai distributori), la situazione si è sbloccata, anche grazie alle sollecitazioni dei sindaci di Rocca e Portico sul gestore e alla disponibilità dell’Anas nel far transitare i camion per i rifornimenti, "essendo un servizio essenziale per le comunità".

q.c.