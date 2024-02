Doposcuola, servizio al via a Cusercoli e Civitella

E’ già attivo a Cusercoli dal lunedì al giovedì, il servizio di doposcuola grazie alla collaborazione tra scuola pubblica e privata. "Si tratta di un progetto innovativo – commenta l’assessora al welfare Stefania Marchi –. Avrà sede presso i locali della scuola pubblica (utilizzando gli spazi della primaria dell’Istituto comprensivo), mentre la mensa sarà gestita dalla scuola paritaria Sacro Cuore, che amplia così il servizio già in corso per entrambe le scuole dell’infanzia. Il doposcuola sarà gestito dal centro educativo CreAttiva Aps, la cui coordinatrice è Elena Piolanti, educatrice con maturata esperienza. Già operativo da tempo a Meldola, – continua Marchi – vanta un gruppo consistente di educatori formati, si occuperà non solo dell’aiuto compiti di alunni della primaria e secondaria, ma anche di supporto al metodo di studio e strategie individuali, oltre ad ulteriori attività formative".

Nello specifico gli educatori ritireranno a scuola i bambini iscritti frequentanti la primaria e li accompagneranno a mensa, mentre gli alunni della secondaria giungeranno a mensa in autonomia, gli educatori provvederanno alla sorveglianza di tutto il gruppo durante i pasti, per poi proseguire con le attività del centro educativo che avrà una durata quotidiana di 3 ore. Lunedì la partenza con 28 presenze e 31 pasti settimanali, sarà inoltre coperto anche il servizio per i bambini che escono da scuola alle ore 13 nell’attesa dei rispettivi fratelli che escono alle 14.

"A settembre, dopo questi primi mesi di rodaggio – precisa il sindaco Claudio Milandri – saranno utilizzati i locali della scuola paritaria Sacro Cuore, rafforzando e consolidando sempre più il progetto, che andrà ad ampliare anche l’offerta di servizi. Da qualche settimana è iniziato anche il servizio doposcuola ‘Pasquino’ a Civitella gestito dalla Parrocchia e curato anch’esso da diversi educatori. Del resto storicamente già a partire dalla fine degli anni ‘60 a Civitella e Cusercoli le famiglie hanno potuto scegliere tra l’offerta educativa proposta dalle scuole statali e quelle paritarie che tra alti e bassi hanno convissuto. Ora con queste nuove iniziative e il rapporto di reciproca collaborazione sui servizi si rafforza. Ringraziamo perciò – conclude il sindaco – tutti i soggetti coinvolti che hanno collaborato attivamente con noi per poter realizzare questi servizi importanti per il nostro comune".