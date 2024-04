Doppia sfida: grandi progetti e piccoli lavori

Villa Selva, Vecchiazzano, Carpena, parco Urbano, Quattro. È l’elenco (forse non esaustivo) dei temi d’attualità su cui il Comune subisce gli attacchi non solo dell’opposizione ma anche di semplici gruppi di cittadini. Sono, del resto, due facce di ogni amministrazione: da una parte importanti i progetti ambiziosi (per la giunta Zattini, si pensi ai contenitori culturali, non ultima la Rocca, e il Pnrr); dall’altra, l’ordinario. Ovvero manutenzione, tempestività sulle emergenze, ordinanze su singole aree. Certamente la campagna elettorale esaspera alcuni temi e la competizione tra i due schieramenti è a tutto campo. Tuttavia occorre fare alcune riflessioni.