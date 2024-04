Doppia sfida: grandi progetti e piccoli lavori

Segue dalla Prima

Marco

Bilancioni

Incidono di più i grandi progetti rivolti al futuro o la cura del quotidiano? È la grande domanda di questa tornata elettorale. Riformulata in altri termini: Zattini rivendica i numerosi cantieri, mentre sull’alluvione pare più sulla difensiva. Rischia qualcosa su questo? L’opposizione pensa di sì. Ma entrambi gli aspetti sono decisivi: tanto la gestione quanto la progettualità. E questo non vale solo per chi è già al potere, ma anche per chi vuole conquistarlo. In altre parole: le polemiche su aree non curate, su ciò che non andrebbe costruito, danno pepe a questi mesi. Il centrosinistra, però, è chiamato a riempire la campagna di proposte anche su temi strategici per la città. Più di quanto è emerso finora.